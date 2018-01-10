В Вологде горел расселенный аварийный дом на Можайского,8

10.01.2018 [Происшествия]

В Вологде накануне вечером загорелся аварийный расселенный дом №8 по улице Можайского. Сигнал о пожаре поступил на пульт «01» в 19.44.

- Площадь пожара составила 20 кв. метров, дом не сгорел. Пострадала внутренняя отделка второго этажа. Непонятно, каким образом, но в расселенном доме оказался человек. Пострадавший, мужчина 38 лет, был доставлен в горбольницу с отравлением угарным газом, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

Точная причина пожара устанавливается. Есть основания полагать, что виновником возгорания мог стать госпитализированный мужчина.

Согласно сайту «Реформа ЖКХ», дом на Можайского,8 был признан аварийным в 2009 году, снести его должны были до 1 октября 2017 года.

Тэги: пожары в расселенных домах
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