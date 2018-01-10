Бензовоз застрял в снегу на проселочной дороге в Вытегорском районе

10.01.2018 [Происшествия]
Бензовоз застрял в снегу на проселочной дороге в Вытегорском районе

39-тонный бензовоз застрял в снегу на 7 км дороги Прокшино – Солза в Вытегорском районе. Сигнал о происшествии поступил утром 9 января на пульт оперативного дежурного арктического спасательного центра «Вытегра».

Водитель машины решил сократить путь до Архангельской области, но оказался в снежном заносе. Группа спасателей, возвращавшихся  ликвидации ДТП на трассе Вологда-Медвежьегорск, предложила мужчине довести его до населенного пункта. 

- С помощью трактора лесозаготовителей, работающих недалеко от застрявшего бензовоза была сделана попытка вытащить технику, но пройдя 200 метров, грузовой транспорт вновь застрял. Жизни и здоровью водителя угрозы нет, - сообщает группа Арктический Спасательный Центр "Вытегра" МЧС России в социальной сети.

Ситуация находится на контроле ЕДДС Вытегорского района.

Тэги: снег, спасатели
Фото АСУНЦ "Вытегра"
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