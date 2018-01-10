Московский театр кукол покажет три спектакля в Вологде

10.01.2018 [Культура]
Московский театр кукол покажет три спектакля в Вологде

Со 2 по 4 февраля в вологодском театре кукол "Теремок" пройдут гастроли Московского театра кукол. Столичные актеры покажут вологжанам сразу три спектакля: "Мальчик-с-пальчик", "Поехали!" и "Теремок".

Волшебную сказку "Мальчик-с-пальчик" можно будет посмотреть 2 февраля в 10:00 и в 12:00.

3 февраля "Теремок" в 11:00 и в 16:00 приглашает зрителей на спектакль "Поехали!" лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», режиссёра Бориса Константинова.

- "Поехали!"- это скоморошья потеха для всякого лика - от мала до велика! Спектакль «Поехали!» мчится на полной скорости по волнам радости и смеха. А волны раскачивают сами зрители. Они же помогают незадачливому герою понять, что верные друзья куда дороже царской короны. Потеха, да и не только! - сообщает сайт театра.

Завершатся гастроли московских коллег сказкой "Теремок", которую покажут 4 февраля в 11:00 и в 14:00. Теремок герои спектакля построят на глазах у зрителей.

- Для многих эта сказка уже стала любимой, а кому-то только предстоит узнать, как поселились звери в Теремке, стали жить-поживать, пироги печь да песни напевать. В нашем спектакле Теремок строится на глазах у зрителей, а оригинальные динамичные декорации создают чувство домашнего уюта, - рассказывают в театре.

Тэги: спектакли
На фото сцена из спектакля "Поехали". Фото с сайта "Теремка"
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