В Вологде на пожаре в многоквартирном деревянном доме погиб бездомный

В Вологде накануне вечером загорелся жилой дом по адресу территория 498 км Архангельской линии. Сигнал о происшествии поступил на пульт «01» в 22.22, к моменту прибытия пожарных постройка уже горела открытым пламенем.

- Дом из бруса, одноэтажный, четырехквартирный, две квартиры нежилые, две жилые. В одной из жилых квартир находился ее хозяин, 59-летний мужчина, он был госпитализирован с отравлением угарным газом. А виновник пожара, который, по всей видимости, и допустил неосторожное обращение с огнем, бездомный мужчина, находился в одной из нежилых комнат. Там был очаг пожара, там было найдено его тело, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

Ликвидировать пожар удалось к 23.15. От огня пострадало около 30 кв. метров кровли, отделка двух квартир на площади около 10 кв. метров.