Сроки завершения реконструкции поликлиники №7 в Череповце снова сдвинулись

10.01.2018 [Общество]

Реконструкцию поликлиники №7 в Череповце, скорее всего, не успеют завершить в январе этого года, сообщает официальный сайт мэрии.

Напомним, там проводится надстройка третьего этажа, чтобы увеличить площади, разделить потоки детского и взрослого населения. В достроенном этаже планируют разместить педиатрическое отделение.

Медучреждение не работает с 25 августа: ранее сообщалось, что работы будут выполнены за 10 дней, однако ремонт идет до сих пор. В сентябре из-за дождей и раскрытой крыши водой залило кабинеты на втором этаже.

Новый срок открытия единственной в Зашекснинском районе поликлиники назначили на январь 2018 года, но вероятно, что он будет сорван.

- Когда вы точно откроете поликлинику? — поинтересовалась мэр Череповца Елена Авдеева у главврача медучреждения Павла Дмитриева. — С августа ваши пациенты ездят за медпомощью в другой конец города. С ноября мы поднимаем этот вопрос. Никакой активности с вашей стороны я не вижу. Все время какие-то оправдания: то подрядчик виноват, то еще что-то. Если бы вы были в моем подчинении, я бы уже приняла меры воздействия! С горожанами вынуждены объясняться мы, хотя эти вопросы не в нашей компетенции.

По словам Павла Дмитриева, работы задерживают муниципальное управление капстроительства и ремонтов и недобросовестные подрядчики. Как утверждает руководитель, возникли проблемы с монтажом лифта, также управление капстроительства по каким-то причинам не корректирует проект.

- Шахта лифта была готова 30 декабря. Должен был начаться монтаж оборудования. Лифт давно лежит на улице, но подрядчик так и не приступил к работам. Я не могу ответить за строителей и не могу назвать конкретную дату открытия поликлиники. Все зависит от подрядчиков, некоторые оказались необязательными. Рычагов воздействия на исполнителей у меня практически нет, — объяснил Павел Дмитриев. — Штрафные санкции за срыв сроков — пять тысяч, для них это ничто. Одно остается — выставлять их недобросовестными поставщиками. Но новых подрядчиков искать уже поздно. Сейчас главная проблема — это лифт, все остальное в здании готово, остались лишь мелкие недоделки, которые мы не можем устранить до окончания монтажа лифта.

Мэр Череповца Елена Авдеева предложила областному департаменту здравоохранения провести служебную проверку по организации ремонта в поликлинике № 7. Она считает, что ситуация дошла до абсурда.

Тэги: здравоохранение, реконструкция, поликлиники
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