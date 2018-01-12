В Череповце семьи с детьми больше полугода живут без электроэнергии из-за долгов соседей

Наталья Рюмина

Абсурдная ситуация сложилась в садовом товариществе «Металлург 1» в Череповце. Из-за долга за электроэнергию более 2,4 млн рублей, который накопился из-за недобросовестных жильцов, без света с мая 2017 года остается все товарищество. Постоянно там проживают около 300 семей.

Один за всех, и все за одного

Жители СТ «Металлург 1» в Череповце встретили Новый год без электричества. Задолженность товарищества перед ресурсоснабжающей организацией составляет уже более 2 миллионов рублей. На предупреждения «Вологдаэнергосбыта» в товариществе не реагировали, в итоге в мае 2017 года электроэнергию пришлось отключить.

Проблема садового товарищества (СТ) в том, что оно находится в черте города, и люди там живут постоянно, среди них много семей с детьми. Вопросы платы за электроэнергию должны решаться внутри СТ, поскольку для ресурсоснабжающей организации «Металлург 1» - это единый потребитель электричества. Так прописано в договоре. Если кто-то не платит, страдают другие.

И вот уже несколько месяцев эти другие, добросовестные плательщики, не знают, куда им обращаться.

«Мы с женой приобрели земельный участок с домиком в СТ «Металлург 1», сделали там ремонт, утеплили, провели воду, прописались и заехали туда на ПМЖ, так как не имеем другого собственного жилья. Проблем там хватало, как, я думаю, и в любом другом товариществе. Но основная проблема была с напряжением в сети: помимо отключений пару раз в неделю напряжение в розетке вместо 220 Вт не поднималось больше 100 Вт, соответственно, техника, кроме старого телевизора, работать отказывалась и перегорала в самые неподходящие моменты. Даже водонагреватель не включить. А позже выяснилось что на самом СТ висит долг за электроэнергию 2 500 000 рублей перед «Вологдаэнергосбытом», и они намерены отключить всё садоводство! Мы, естественно, были против, так как платили вовремя даже за такое качество услуг и пытались решить проблему различными вариантами, - рассказал Newsvo житель СТ «Металлург 1» Роман Каменев.

Чтобы решить проблему с напряжением в сети, Роман обратился к председателю товарищества, на что ему ответили, что денег на замену линии нет, а на баланс поставщика энергии их сети не берут (ред. - В Череповецкую ЭТС бывший председатель СТ обращалась еще в 2016 году, однако в ЭТС отказались взять садоводческое товарищество на обслуживание).

А в мэрии Череповца ему тоже посоветовали обращаться в ГП ВО «Череповецкая ЭТС»:

Жители попробовали добиться, чтобы электросети признали бесхозными - тогда их можно было бы взять кому-нибудь на баланс. Однако в мэрии Череповца им ответили, что это можно сделать только за счет жителей:

"Для проведения мероприятий по признанию электрических сетей бесхозными необходимо провести инвентаризацию, составить технические планы. Данные виды работ осуществляются организациями за плату, денежные средства в бюджете на 2017 и 2018 год на данные мероприятия не запланированы."

На пути решения проблемы для тех, кто исправно платит за электроэнергию, стоит множество препятствий.

«Сейчас сети принадлежат товариществу, поэтому тем, кто добросовестно платит, очень сложно обойти правление. Если бы ЧЭС взяла сети себе на баланс, легче было бы заключать договоры с Вологдаэнергосбытом напрямую», - пояснил другой житель садового товарищества Александр Аргунов.

"Разберитесь сами"

Когда электроэнергию в товариществе отключили совсем, семья Каменевых снова попыталась добиться справедливости в мэрии и сбытовой компании:

- Ездили к начальнику сбытовой компании, который нам пояснил, что он отключает СТ в целом и не видит отдельных абонентов. Сказал, подключать нас с женой отдельно не намерен, что в принципе мне тоже непонятно, так как мы находимся в самом городе и, как я знаю, по закону должны подключать место прописки и проживания. Как итог, он посоветовал мне взять кредит 2 500 000 рублей и оплатить ему долг, и он всё подключит. Затем мы писали письмо мэру города Череповца, объясняли ситуацию, его ответ тоже поразил своим остроумием: написал, что надо скинуться и отдать деньги и разберитесь, мол, сами! В этом СНТ зарегистрировано 2 400 участков, все сейчас они отключены от электроэнергии, из них постоянно проживающих порядка 300 семей и не имеющих другого жилья, среди них старики и дети без горячей воды, кипятящие воду на кострах, - рассказывает Роман.

Выявлять тех, кто не платит за электроэнергию, должно правление товарищества, однако активной работы в этом направлении предыдущим правлением не проводилось. Как пишут жители товарищества в соцсети, некоторые члены этого правления сами были должниками. В октябре 2017 года в СТ «Металлург 1» сменилось руководство.

«Сейчас у нас, можно сказать, две группировки в товариществе. Те, кто в сложившейся ситуации обвиняет прошлое руководство, и те, кто выступает на его стороне. Ведь проблемы с долгами начались давно. Так, в 2014 году председателем правления стала Бочева Зоя. Она уже приняла СТ с долгами, тогда их насчитывалось около 900 тысяч. Она была три года председателем. Из-за того, что люди так и не платили за свет, долгов накопилось около 3 миллионов рублей. Тогда Зоя Анатольевна стала обращаться в суд. Было подано много исков к должникам, тем самым возвращено около 300 тысяч рублей. Однако председателя сместили, кампания с судебными исками была свернута, и судебные дела ушли в небытие», - говорит Александр Аргунов.

В «Вологдаэнергосбыте» NewsVo пояснили, что долги СТ «Металлург 1» за электричество растут с 2015 года. С приходом нового председателя дело сдвинулось – в ноябре и декабре на счет «Вологдаэнергосбыта», поступила оплата электричества от СТ в сумме 200 тысяч рублей, но в целом задолженность остаётся очень большой. Как поясняют в «Вологдаэнергосбыте» - это практически годовая задолженность. Электроснабжение в СНТ в связи с хронической задолженностью прекращено с мая.

- Долги за электроэнергию СТ «Металлург» превышают 2,4 млн. рублей. Поскольку договор энергоснабжения заключен с СТ «Металлург», в соответствии с законодательством и условиями договора «Вологдаэнергосбыт» взаимодействует именно с этим конкретным потребителем. Все, что происходит внутри СТ, должно урегулироваться его правлением и членами СТ. В том числе энергоснабжение добросовестных плательщиков должно обеспечить СТ: либо самостоятельно отключить должников, либо произвести технические мероприятия, чтобы не пострадали те, кто платит, - комментируют в ПАО «Вологдаэнергосбыт».

В «Вологдаэнергосбыте» сделали все, что возможно в рамках действующего законодательства, в рамках компетенции поставщика электроэнергии, и даже больше, но ресурсопоставщик не может бесплатно обеспечивать СТ электроэнергией.

Собрание в СТ "Металлург 1" в сентябре 2017 г. Фото vk.com/public151962792

В апреле с СТ «Металлург №1» было подписано соглашение о реструктуризации задолженности со сроком до ноября 2017 г. В «Вологдаэнергосбыте» пошли навстречу СТ, согласились с графиком, который был предоставлен правлением кооператива, с рассрочкой погашения задолженности на полгода, при этом СТ обязалось не только гасить долг, но и своевременно оплачивать текущие платежи. Первый же текущий платеж за март (242 тыс.руб.) произведен не был. Неоднократно предлагалось руководству кооператива собрать информацию в разрезе потребителей внутри СТ, кто должник, а кто добросовестно платит, отключить внутри СТ только неплательщиков, чтобы не страдали добросовестные дачники. Правление СТ своевременно было уведомлено о возможных последствиях неплатежей, в том числе ограничении энергоснабжения», - пояснили в компании.

3 марта 2017 года ситуация обсуждалась в мэрии Череповца, в присутствии всех заинтересованных сторон. Правлению СТ были поставлены задачи принять меры к погашению долга и не допустить роста задолженности, в том числе предложен вариант, о котором рассказали в «Вологдаэнергосбыте», – самостоятельно внутри СТ отключить дома должников. В правлении должны были уведомить должников об отключении и «обесточить» их дома. Однако никаких мер правлением, теперь уже бывшим, принято не было.

У добросовестных плательщиков теперь осталось два выхода – либо погасить задолженность других, либо перейти на прямые расчеты.

«По вопросам прямого подключения члены СТ взаимодействуют с сетевой организацией - АО «Вологодская областная энергетическая компания» ( бывшие «Череповецкие электросети»). Как это лучше сделать технически, по каким ценам – это в компетенции сетевой компании. В настоящее время многие члены СТ перешли на прямые расчёты», - заключили в «Вологдаэнергосбыте».

Однако Роман Каменев пояснил, что никого отдельно не подключают. Он уже пробовал:

«Мы ездили к ним, нам то же самое говорили. Только никого не подключают. Мы должны выйти из СТ, и они нас подключат. По идее, они и подключать должны бесплатно, и по 15 киловатт. Подстанции для нас нет, в Яконском она перегружена и выдаёт по 5 киловатт, то есть, например, отопление дома через котёл работать не будет. Либо они подключат от 50 000 рублей».

А вот Александру Аргунову удалось перейти на прямые расчеты. Правда, это процедура заняла почти полгода: