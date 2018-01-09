В Вологодской области не разрешили провести референдум о выборах глав городских и сельских поселений

09.01.2018 [Общество]

В Вологодской области не будут проводить референдум на тему прямых выборов глав администраций муниципалитетов.  Вопрос, который предлагали вынести на голосование депутаты партии «Яблоко», депутаты вологодского заксобрания признали противоречащим федеральному законодательству. Напомним, он звучал так:

«Согласны ли вы с тем, что все главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Вологодской области должны избираться на прямых выборах на основе всеобщего равного избирательного права и возглавлять соответствующую местную администрацию?»

По мнению депутатов ЗСО, вопросы избрания главы муниципального образования в данный момент полностью урегулированы федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Поставленный на референдум вопрос, в случае положительного ответа на него по результатам проведенного референдума области, вступит в противоречие с установленным статьей 36 федерального закона №131-ФЗ правом субьекта Российской Федерации определить порядок избрания главы муниципального образования иным способом помимо прямых выборов, - говорится в решении постоянного комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека.

Напомним, сейчас областным законом определено, что главы муниципальных районов, городских округов, города районного значения, административные центры муниципальных районов, избираются местными депутатами. Так, например, в Вологде главой города является депутат гордумы Юрий Сапожников. А администрацию города возглавляет мэр, которого рекомендует комиссия, потом его кандидатуру должны одобрить депутаты гордумы. На должность сити-менеджера в ноябре 2017 года был назначен Сергей Воропанов.

Тэги: референдум
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