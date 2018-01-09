Трое череповчан получили тяжёлые травмы при катании на ватрушках

Накануне на Соборной горке в Череповце несколько человек получили тяжелые травмы при катании на ватрушках.

- Думаю, горку пора прикрывать, или ограждения делать. Сегодня просто огромное кол-во травм, очень серьезных, - написал Дмитрий Самойлов в группе "Новости Череповца. Фото". По его словам, кроме женщины и ребенка, пострадали еще двое.

В областной больнице рассказали, что у них сейчас проходят лечение два человека, пострадавшие во время катания на ватрушках на Соборной горке.

- 8 января к нам поступило три пострадавших, но один оказался ребёнок, его переадресовали в городскую детскую больницу. У взрослых тяжёлые травмы, потребовалось хирургическое вмешательство. Пациенты прооперированы и получают необходимое лечение,- рассказала менеджер по связям с общественностью БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница № 2" Надежда Питерцева.

Пол, возраст и какие именно травмы получили во время катания на ватрушках жители Череповца, в больнице не называют.

Из комментариев под постом в соцсети следует, что одна из пострадавших - женщина, и "основной удар" она взяла на себя, закрыв собой чужого ребёнка.

-У девушки серьезный перлом ключицы, она старалась помочь чужому ребенку не вылететь и не врезаться, и сама пострадала,- со слов мужа пострадавшей девушки написал в сети череповчанин.

Согласно информации в соцсети, девочку, которую женщина прикрыла собой, тоже прооперировали. Однако эта информация не подтвердилась.

- Состояние нашей девочки средней тяжести - компрессионный перелом позвоночника. Слава богу, никаких неврологических последствий нет. Сделана компьютерная томография, ребёнка осмотрел хирург. Хирургическое вмешательство не требуется,- рассказала главный врач БУЗ ВО "Череповецкая детская городская больница" Валентина Иванова.

Также в группе "Новости Череповца. Фото" речь идёт ещё о троих детях, пострадавших 8 января: о мальчике и двух девочках:

- Мальчик не смог спрыгнуть с ватрушки и несся прямо в обрыв или яму,там еще две девочки пострадали сразу в дерево врезались,говорят лежали не шевелились их реанимация увезла.

Однако эту информацию в больнице не подтвердили, данных о таких пациентах у них нет.