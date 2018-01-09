В Череповце задержали 23-летнего водителя с поддельными правами

В Череповце полиция задержала 23-летнего молодого человека, который предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

«Фольксваген», за рулем которого находился нарушитель, остановили в Индустриальном районе Череповца в рамках рейда «Нетрезвый водитель». При проверке документов у инспектора дорожно-патрульной службы возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения, которое ему предъявил управлявший автомобилем мужчина. Обратившись к базе данных, полицейский выяснил, что документ с таким номером принадлежит другому человеку, проживающему в Московской области. Водителя иномарки задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

- В разговоре с дознавателем мужчина признался, что документ приобрел через один из интернет-сайтов. Также полицейские установили, что злоумышленник лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщает региональное управление МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельного водительского удостоверения.