Общая сумма взяток, полученных экс-замгубернатора Николаем Гуслинским от «Вологодской ягоды», составила 17 млн рублей

09.01.2018 [Экономика]

В Вологде завершилось расследование уголовного дела о получении взяток бывшим заместителем губернатора области Николаем Гуслинским. Первоначально называвшаяся сумма взяток выросла в несколько раз и составила 17 млн рублей.

Выяснилось, что помимо «БМВ Х3» и финансирования строительства жилого дома и хозяйственных построек в Вытегорском районе, Гуслинский получил от руководства «Вологодской ягоды» трехкомнатную квартиру в Вологде, гаражный бокс, а также мебель, предметы интерьера и бытовую технику.

- По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый за свое способствование в положительном решении вопросов предоставления кредитными организациями для ООО «Вологодская ягода» заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов, включая принятие решений о предоставлении организации субсидий на сумму 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство комбината и приобретение технологического оборудования, получил взятку несколькими частями – трехкомнатную квартиру в г. Вологда общей площадью 114 кв.м. стоимостью почти 6,2 млн. рублей, гаражный бокс в областном центре стоимостью 528,7 тыс. рублей, автомобиль марки «БМВ Х3» стоимостью не менее 504 тыс. рублей, предметы мебели, интерьера и бытовой техники на общую сумму не менее 713,7 тыс. рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, по уточненным данным, финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого, обошлось не менее чем в 8 804 тыс. рублей. В качестве взятки также был произведено финансирование ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на сумму 310 тыс. рублей. Как сообщалось ранее, профинансировал эти работы гендиректор "Вологодской ягоды" Андрей Петухов.

Таким образом, по подсчетам следователей, общая сумма взятки составила не менее 17 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Напомним, изначально судом Николаю Гуслинскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако перед Новым годом она была заменена на домашний арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: коррупция, взятки
Сюжет: Вологодская ягода
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