Стали известны подробности гибели 7-летней девочки, провалившейся под лед в Вологде

09.01.2018 [Происшествия]

Региональное управление следственного комитета сообщило подробности гибели в Вологде девочки. Напомним, 6 января 7-летняя Юля провалилась под лед на реке в мкр Лукьяново.

По данным следствия, девочка с двумя подругами гуляла на улице, и вместе они решили сходить на реку посмотреть лед. Школьница успела сделать лишь несколько шагов, после чего провалилась в воду.

- Под идущей за ней подругой затрещал лед, и дети, испугавшись, бросились за помощью к ближайшему дому садоводческого общества. Дверь им никто не открыл и на улице они не встретили людей, к которым могли бы обратиться за помощью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Вернувшись домой, из-за шокового состояния девочки ничего не сообщили о случившемся взрослым. Доследственная проверка по факту гибели ребенка продолжается.

Следователи отмечают, что практически каждый сезон сопровождается несчастными случаями на водоемах с участием детей. По льду они переходят водоемы или активно используют спуски к ним в качестве горок, что создает для них опасность.

По данным областного УМЧС, сейчас толщина льда на реке Вологде составляет 6 см. Такой ледовый покров не может выдержать вес человека.

По берегам реки Вологды установлены 15 табличек, запрещающих выход на лед, но есть вологжане, которые пренебрегают правилами. В ходе недавнего рейда сотрудники ГИМС остановили нескольких человек, решивших перейти реку от Соборной горки в сторону Заречья. Людей не останавливает даже то, что на тропинке уже появляются промоины – толщина льда здесь не более 6 см.

«Безопасным для человека считается лед толщиной более 7 см. Если же температура воздуха выше ноля градусов держится больше 3 дней, то прочность ледяного покрова снижается на 25%. То есть сейчас даже толщина льда в 7 см небезопасна. Он не имеет однородной кристаллической структуры, рыхлый и непрочный. Потому выходить на реку опасно. А рыбакам даже у берега не рекомендуется пробивать лунки близко друг к другу и собираться большими группами», - пояснил государственный инспектор ГИМС г. Вологды Николай Борин.

 

Тэги: утонул, гибель ребенка, лед
Фото областного УМЧС
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