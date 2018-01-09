Череповецкая «Северсталь» вернулась в зону плей-офф

8 января в матче Регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» принимала лидера Восточной конференции - казанскую команду «Ак Барс».

Череповчане открыли счёт в матче, Вадим Кудако забросил свою первую шайбу в КХЛ и вывел «Северсталь» вперёд. Но уже через 46 секунд «Ак Барсу» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперёд. Уйти на первый перерыв лидером "Ак Барсу" не позволил гол Адама Мазура.

Во втором периоде был только один гол: Руслан Карлин удачно подставил клюшку под бросок Станислава Калашникова и вновь вывел череповчан вперёд. Завершили разгром «Ак Барса» в третьем периоде Юрий Трубачев и Руслан Карлин, который забросил шайбу в пустые ворота, оформив дубль. Со счетом 5:2 «Северсталь» обыграла «Ак Барс» впервые за 6 лет.

«Мы хорошо настраивались, для нас каждый матч, как финал. Боремся за место в плей-офф. В этой игре мы были командой. «Ак Барс» мощно атаковал, мы хорошо сыграли в обороне, я считаю. Все позиционные атаки, которые проводил «Ак Барс», мы накрывали. Нас хорошо выручил Гудачек. Хочу отдать должное команде, они молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Приятно играть при такой атмосфере», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Череповчане поднялись на восьмое место в Западной конференции, опередив на одно очко московское «Динамо». На одно очко "Северсталь" отстает от ещё одной московской команды - «Спартака», который расположился на седьмой строчке.

Следующий матч «Северсталь» проведет 9 января, соперник - юфимский «Салават Юлаев».