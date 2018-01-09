В Вологде за старые новогодние елки будут выдавать билеты в контактный зоопарк

В Вологде старые новогодние елки обменяют на приглашения в контактные зоопарки. Акция «Дельный круговорот» состоится 21 января в Вологодской слободе.

Идея проекта принадлежит студентке ВоГУ Дарье Улитиной. «Дельный круговорот» – это проект, который она презентовала в рамках «Городского конкурса социального проектирования».

21 января в «Вологодской слободе» будет работать специальный станок по переработке деревьев. Уже ненужные елки переработают в щепу, а тем, кто их принесет, вручат приглашение в контактный зоопарк. Щепу, которая получится от переработки новогодних деревьев, отвезут в контактные зоопарки Вологды, где ее используют на подстилку животным, сообщает городская администрация.