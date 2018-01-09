Суд арестовал 21 млн рублей на банковском счете фирмы депутата Вологодского заксобрания «Биоэнергетика»

09.01.2018 [Экономика]

Арбитражный суд Вологодской области наложил арест на денежные средства в размере 21 150 000 рублей на банковском счете ООО «Биоэнергетика». Это фирма депутата вологодского заксобрания Владимира Сверчкова, который является одним из учредителей фанерного завода "УстьеЛес" в Соколе, вокруг которого в ноябре 2017 года развернулась скандальная история. «Биоэнергетика», так же как и "УстьеЛес", зарегистрирована в Сокольском районе.

В сообщении на сайте суда говорится, что эти деньги фирма в 2016 году взяла в долг у ООО «Гремячий» под 10% годовых, но так и не заключила с кредитором соответствующий договор. На требования оформить документы или вернуть указанную сумму, высказанные ООО «Гремячий» в сентябре 2017 года, ООО «Биоэнергетика» не отреагировало. В итоге в ноябре кредитор обратился в суд с требованием наложить арест на счета должника, а также запретить ему продавать тяжелую технику, имеющуюся в его распоряжении.

Суд постановил «наложить арест на денежные средства в размере 21 150 000 рублей на расчетном счете ООО «Биоэнергетика» № 40702810312000012760, открытом в ПАО «Сбербанк России». Запрет на совершение регистрационных действий в отношении  техники фирмы не был введен, поскольку суд решил, что истец не смог доказать, что машины принадлежат именно ООО «Биоэнергетика».

Кроме того, в суде рассматривается еще один иск к «Биоэнергетике» - от ООО «Био групп» из Ярославской области. Эта фирма требует взыскать с вологодского предприятия  56 252 390 рублей основного долга и процентов по договорам займа. Рассмотрение дела назначено на 1 февраля. К слову, основному учредителю «Био групп» Алексею Паничеву (80% доли) принадлежат также два предприятия в Вологде, работающих в сфере торговли лесоматериалами, - ООО "Фанерные технологии" и ООО "Гелиос 35". Ранее он руководил ООО "Автоколонна 1899" в Соколе (организация предоставляла услуги в области лесоводства и лесозаготовок и была ликвидирвоана в 2015 году в форме присоединения).

Напомним, в 2016 году сообщалось, что компания «Биоэнергетика» (учредитель и гендиректор – Владимир Сверчков) построит в Сокольском районе предприятие полного цикла переработки древесины. Министерство промышленности и торговли России включило этот инвестиционный проект в перечень приоритетных в области освоения лесов. Проект предполагает создание современного предприятия, основным продуктом производства которого станет клееная фанера, а также биотопливо в виде древесного угля и пеллет.

Кроме того, сейчас в области при поддержке Корпорации развития реализуется второй проект, инвестируемый «Биоэнергетикой» Владимира Сверчкова  - предприятие по комплексной переработке древесины и производству биотоплива в Харовске. В ноябре 2016 года пресс-служба главы региона сообщала, что до 2021 года, кроме Сокола и Харовска, компания «Биоэнергетика» планирует также реализовать проекты по строительству предприятия комплексной переработки древесины в Вожеге.

Тэги: Биоэнергетика, Сверчков
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