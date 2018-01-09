Прокуратура выявила нарушения в медобслуживании жителей посёлка Шиченга

09.01.2018 [Общество]

Прокуратура Междуреченского района выявила нарушения прав жителей посёлка Шиченга на медицинское обслуживание.

В настоящее время в посёлке проживает 89 человек, большинство из которых пожилого возраста. Как пояснили в областной прокуратуре, два раза в год в поселок должна приезжать мобильная бригада медиков из центральной районной больницы, однако в 2017 году такой выезд был только один. Таким образом, нарушен ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Жителям поселка не в полном объеме предоставляется медицинская помощь, ее оказание с привлечением одного из домовых хозяйств не организовано, мобильная медицинская бригада выезжала в 2017 году только один раз,- сообщается на сайте Прокуратуры Вологодской области.

По данному факту в адрес главного врача БУЗ ВО «Междуреченская центральная районная больница» внесено представление.

В адрес главы сельского поселения Сухонское также внесено представление, которое находится на рассмотрении.

- Бездействие органов местного самоуправления препятствует оказанию местным жителям скорой и скорой специализированной медицинской помощи, затруднено прибытие экстренных служб,- сообщается на сайте прокуратуры Вологодской области.

 

Тэги: здравоохранение, нарушения
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