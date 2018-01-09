В Череповце сняли фильм об усадьбе Гальских с участием американского профессора Уильяма Брумфильда

09.01.2018 [Общество]

Американский фотограф и историк, профессор славистики Университета Тулейна в Новом Орлеане Уильям Брумфильд, который много лет изучал архитектуру и достопримечательности Вологодской области, стал героем документального фильма об усадьбе Гальских.

В фильме, выпущенном ИМА «Череповец», Брумфилд рассказывает об архитектуре усадьбы, ее владельцах и делится воспоминаниями, связанными с ее посещением.

Как сообщает портал cultinfo.ru, в ноябре 2017 года Брумфилд презентовал фотоальбом «Архитектурное наследие Череповецкого края», на его обложке – снимок усадьбы Гальских. Книга продолжает серию изданий о культурном наследии российской провинции. С 2005 года Брумфилд написал восемь книг о городах Вологодской области. В череповецкий альбом вошло около 150 фотографий, сделанных в 2006 – 2016 годах.

Фотографии Уильяма Брумфилда.

Тэги: архитектура, фильмы, Брумфилд
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