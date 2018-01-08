Вологодские стрелки завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях в Ижевске

08.01.2018 [Спорт]
Вологодские стрелки завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях в Ижевске

Золотую и серебряную медаль завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберного оружия, проходящих с 4 по 11 января в Ижевске.

Мастер спорта международного класса Илья Марсов стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. В финале Илья набрал 248.2 очка, опередив на одну десятую Сергея Каменского из Алтайского края. Тройку лидеров замкнул представитель Самары Евгений Ищенко.

Вологжанка Екатерина Коршунова заняла второе место в стрельбе из мелкокалиберного пистолета с 25 метров. В финале Екатерина набрала 32 очка, уступив победителю, москвичке Юлии Алиповой, 3 балла. На третьем месте представительница Санкт-Петербурга Светлана Медведева.

Тэги: спортивная стрельба
Фото с официальной страницы Стрелкового союз России в Фейсбуке
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