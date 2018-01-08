В избирательный фонд Владимира Путина поступило более 400 млн рублей

08.01.2018 [Политика]

В избирательный фонд Владимира Путина, решившего снова участвовать в выборах главы государства, поступило более 400 млн руб., сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Это больше, чем у всех остальных кандидатов на пост президента вместе взятых. В общей сложности в избирательные фонды 13 кандидатов, успевших открыть свои счета, поступило более 656 млн руб.

13,4 млн руб. из избирательного фонда Путина уже израсходовано на печатные агитационные материалы - это тоже намного больше, чем у всех вместе конкурентов, сообщают Ведомости.

Взносы сделали сама партия «Единая Россия» (28 млн руб., максимально разрешенный взнос) и 20 аффилированных с ней структур - различных региональных фондов поддержки сотрудничества и развития (ФПРСР). Кроме них, в списке Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений (по 2 млн руб.). Оба фонда зарегистрированы по тому же адресу, что и московская штаб-квартира «Единой России» (Банный пер., 3).

По мнению авторов совместного доклада движения «Голос» и Transparency International о финансовом аспекте думских выборов, подобная схема финансирования позволяет скрыть реальных спонсоров и дает возможность обойти законодательные ограничения на максимальный размер пожертвований (ограничения установлены в отношении каждого избирательного фонда в отдельности). У ЦИК замечаний к этой схеме сбора средств не было.

Вторым по сумме средств в избирательном фонде на 5 января окался лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 200 млн руб.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 г.

 

 

Тэги: выборы, Путин
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