В Череповце 16 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
08.01.2018 [Происшествия]
В Череповце сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 16 жилых домов, сообщает сайт регионального управления МЧС.
Сигнал о прорыве теплотрассы диаметром 273 мм возле дома №7 по улице Архангельской поступил в МЧС сегодня в 5.30 утра. На место происшествия направлена оперативная группа, в главном управлении МЧС России по Вологодской области развернут оперативный штаб.
Ликвидировать аварию планируют к 17 часам 8 января.
- В случае возникновения проблем по тепловому обеспечению необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ЕДДС г. Череповец по телефону 77-01-12, телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области 72 -99-99, - говорится в сообщении ведомства.