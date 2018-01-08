В Череповце 16 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

08.01.2018 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 16 жилых домов, сообщает сайт регионального управления МЧС.

Сигнал о прорыве теплотрассы диаметром 273 мм возле дома №7 по улице Архангельской поступил в МЧС сегодня в 5.30 утра. На место происшествия направлена оперативная группа, в главном управлении МЧС России по Вологодской области развернут оперативный штаб.

Ликвидировать аварию планируют к 17 часам 8 января. 

- В случае возникновения проблем по тепловому обеспечению необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ЕДДС г. Череповец по телефону 77-01-12, телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области 72 -99-99, - говорится в сообщении ведомства.

Тэги: отопление, прорыв, ЖКХ
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