В Череповце 16 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Череповце сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 16 жилых домов, сообщает сайт регионального управления МЧС.

Сигнал о прорыве теплотрассы диаметром 273 мм возле дома №7 по улице Архангельской поступил в МЧС сегодня в 5.30 утра. На место происшествия направлена оперативная группа, в главном управлении МЧС России по Вологодской области развернут оперативный штаб.

Ликвидировать аварию планируют к 17 часам 8 января.