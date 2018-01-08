В Сокольском районе иномарка при обгоне опрокинулась в кювет

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 6 января в Сокольском районе. Иномарка опрокинулась в кювет на 525 км автодороги Москва – Архангельск около 12.40.

По данным регионального управления ГИБДД, водитель "Мицубиси Паджеро Спорт", выполняя обгон, не справился с управлением авто, и в итоге машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате пострадали два пассажира автомобиля: 35-летняя женщина и 5-летний мальчик, оба они проходят амбулаторное лечение.

Известно, что в момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок перевозился с использованием детского автокресла.