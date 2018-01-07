«Северсталь» впервые за четыре года одержала победу над «Нефтехимиком»

Накануне состоялся матч между "Северсталью" и "Нефтехимиком".



Игрок череповецкой команды Павел Черновз забросил шайбу в ворота противника уже на четвертой минуте. Спустя 7-8 минут Даниил Вовченко и Матей Странски забили ещё две шайбы, доведя счет до крупного - 3:0. Четвертая шайба в ворота «Нефтехимика» залетела уже в конце второго периода, Даниил Вовченко оформил дубль и по заброшенным шайбам догнал лучшего бомбардира «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого, теперь у них по 14 очков.



В третьем периоде "Нефтехимик" сумел отыграть две шайбы. Но после этого игрок "Северстали" Максим Рыбин забросил шайбу уже в пустые ворота.

Со счетом 5:2 «Северстали» удалось обыграть «Нефтехимик» впервые с декабря 2013 года.

«Северсталь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче Регулярного чемпионата КХЛ «Провели хороший первый период. Сегодня нас прорвало на голы. Знали, что после первого периода «Нефтехимик» будет играть ещё активней. Постарались сконцентрироваться на обороне, сыграть на контратаках, что у нас в принципе и получилось. Были контратаки два в один, одну из которых мы в концовке и реализовали. Третий период был нервозный, было много удалений, неоправданных, ненужных. Этим и воспользовался «Нефтехимик». При счете 4:2 они пошл ва-банк, но мы забили в пустые ворота», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.



Сейчас «Северсталь» находится на 9 месте турнирной таблицы, отставая на одно очко от московского «Динамо» и имея одну игру в запасе. В следующем матче, 8 января, "Северсталь" примет казанский «Ак Барс».