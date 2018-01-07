В Вытегре полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

07.01.2018 [Происшествия]

В Вытегре накануне вечером полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя иномарки. 19-летний юноша ехал, нарушая правила дорожного движения.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД обратили внимание на "Тойоту Камри", которая двигалась с нарушением правил дорожного движения.

- Полицейские неоднократно требовали от нарушителя остановиться, но несмотря на это, грубо нарушая правила дорожного движения, транспортное средство продолжало движение, создавая угрозу жизни и здоровью граждан в населенном пункте. Сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия. После совершения нескольких предупредительных выстрелов в воздух в безопасном направлении, автомашина остановилась, а водитель попытался скрыться, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для разбирательства. В результате применения оружия никто не пострадал. Было установлено, что за рулем "Тойоты" находился 19-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные протоколы, а по факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. 

 

Тэги: погоня, пьяные водители
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