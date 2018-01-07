В Вологде прошел фестиваль вертепных театров

07.01.2018 [Культура]
В Вологде прошел фестиваль вертепных театров

Межрегиональный Фестиваль вертепных театров прошел сегодня в рамках программы «Рождественская сказка в Вологде». Представления и святочные гуляния развернулись на площади Революции, а также в Доме офицеров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Историю о Рождестве младенца Иисуса в разных интерпретациях показывали в шатрах, которые с полудня развернулись на площади. Коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской области, Данилова, Нюксеницы, Череповца и Шекснинского района,  а также два вологодских театра подготовили красочные выступления.

«Сегодня мы показали традиционное Рождественское представление, которое раньше играли повсеместно на Руси, Украине, Белоруссии. Также представили старинный театр Петрушки. Это история, которая играется повсеместно, примерно с одинаковым сюжетом – Петрушка коня покупает, невесту себе ищет, в армию не хочет идти или встречается с ужасными существами. Но разные актеры-кукольники видят по-своему эту историю, и по разному ее показывают», - рассказал руководитель театра «Папьемашенники» из г. Санкт-Петербурга Всеволод Мезенин.

Артисты продолжат свои выступления сегодня после 15 часов и в Доме офицеров.

«К нам в Вологду приехали 9 коллективов. Сегодня они показали свои представления на двух площадках. А завтра артисты выступят в социальных учреждениях Вологды - в детском доме, в реабилитационном центре, в доме для престарелых. Таким образом они поздравят детей и пожилых вологжан с Рождеством», - рассказала заведующая отделом традиционной народной культуры Центра народной культуры София Кулева.

Фестиваль вертепных театров проходит в рамках программы «Рождественская сказка в Вологде». Старт ей дал 30 декабря Российский Дед Мороз и костромская Снегурочка. Во время январских каникул вологжане и гости города посетили лагерь «Богатырей Деда Мороза», фестиваль зимних видов спорта на стадионе «Локомотив», погрелись у «новогоднего костра» в Кремлевском саду, приняли участие в кулинарных мастер-классах в рамках гастрономического фестиваля. 

Тэги: вертепные театры
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