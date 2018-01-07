В Вытегорском районе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед рыбака

07.01.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе спасатели вытащили из ледяной воды провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел вчера днем на Тудозере, вблизи арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра".

Сигнал о том, что неподалеку под лед провалился мужчина, поступил спасателям в 11.30. Уже через две минуты четверо спасателей прибыли на место, а еще через три минуты 60-летнего рыбака вытащили из воды и передали медикам "скорой".

- Примечательно, что в этот же день в 10 утра там проводился рейд сотрудниками ГИМС. Рыбакам, которые там находились, выдавали памятки, в которых говорилось о том, что нельзя находиться на льду и как это может быть опасно. У этого товарища как раз такая памятка в кармане и лежала, - рассказал Newsvo руководитель пресс-службы регионального УМЧС Анатолий Сапожков.

Тэги: рыбаки, спасатели
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла
В Вытегорском районе водитель, сбивший насмерть пешехода, скрылся с места ДТП
В Грязовецком районе погибла водитель "Вольво S40", нарушившая правила обгона
Зимняя средневековая деревня открылась в Кремлевском саду Вологды
В Вологде спасли провалившегося под лед школьника и помогавшего ему мужчину
Житель Череповца украл 1 января в супермаркете палку колбасы
Двое детей получили травмы в ДТП под Вологдой
В Череповце двое мужчин украли в супермаркете красную икру и коньяк
После новогодней пьянки у вологжанина пропали телевизор, три сотовых и планшет
4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде выступит регби-клуб "Берсерк"
07.01.2018 [Происшествия]

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла

3608
0
06.01.2018 [БлогоVO]

Персонал просто убил!

3067
1
06.01.2018 [БлогоVO]

Вот в чем возит детей детская областная больница

1609
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегре полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
В Вологде прошел фестиваль вертепных театров
В Вытегорском районе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед рыбака
В Череповце задержали грабителей, отобравших у прохожего сумку с документами и деньгами
В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла
В Тотьме стартовал фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест"
Двое детей получили травмы в ДТП под Вологдой
 
30.12.2017 [Общество]

Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области

4339
0
07.01.2018 [БлогоVO]

Творцы и пиплы 

139
0
06.01.2018 [Обзор Прессы]

В Череповце вышедшая на пенсию учительница организовала бесплатный театральный кружок для детей

544
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика