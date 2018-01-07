В Вытегорском районе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед рыбака
В Вытегорском районе спасатели вытащили из ледяной воды провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел вчера днем на Тудозере, вблизи арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра".
Сигнал о том, что неподалеку под лед провалился мужчина, поступил спасателям в 11.30. Уже через две минуты четверо спасателей прибыли на место, а еще через три минуты 60-летнего рыбака вытащили из воды и передали медикам "скорой".
- Примечательно, что в этот же день в 10 утра там проводился рейд сотрудниками ГИМС. Рыбакам, которые там находились, выдавали памятки, в которых говорилось о том, что нельзя находиться на льду и как это может быть опасно. У этого товарища как раз такая памятка в кармане и лежала, - рассказал Newsvo руководитель пресс-службы регионального УМЧС Анатолий Сапожков.