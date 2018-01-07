В Вытегорском районе спасатели вытащили из воды провалившегося под лед рыбака

В Вытегорском районе спасатели вытащили из ледяной воды провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел вчера днем на Тудозере, вблизи арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра".

Сигнал о том, что неподалеку под лед провалился мужчина, поступил спасателям в 11.30. Уже через две минуты четверо спасателей прибыли на место, а еще через три минуты 60-летнего рыбака вытащили из воды и передали медикам "скорой".