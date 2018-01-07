В Череповце задержали грабителей, отобравших у прохожего сумку с документами и деньгами

В Череповце полиция задержала двух грабителей, отобравших у прохожего сумку с деньгами и документами, сообщает пресс-служба областного УМВД.

О грабеже в дежурную часть сообщил потерпевший. 36-летний мужчина рассказал, что на проспекте Строителей на него напали двое неизвестных, избили и забрали сумку с документами и деньгами. На место происшествия были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции. Со слов потерпевшего была составлена ориентировка с приметами подозреваемых. Вскоре по «горячим следам» полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Ими оказались двое 36-летних мужчин. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".