В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла

В Вологде накануне 7-летняя девочка провалилась под лед на реке и погибла.

Девочка вместе с подругами ушла из дома на улице Чапаева около 13 часов, обещала вернуться через три часа, но этого не произошло. Обеспокоенные родители обратились в полицию, начались поиски девочки.

- Сначала девочку искали на территории микрорайона Лукьяново, правоохранители опрашивали свидетелей. Рядом река Вологда, была версия, что ребенок мог провалиться под лед, поэтому привлекли городских спасателей с водолазным снаряжением, береговую линию также обследовали. В итоге сегодня в 1.30 ночи было обнаружено тело девочки в реке, извлечено, передано сотрудникам полиции, - рассказал Newsvo руководитель пресс-службы УМЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

Всего в поисках было задействовано 82 человека, из них 30 волонтеров. Обстоятельства гибели девочки устанавливаются. Были ли подруги вместе с ней, когда произошел несчастный случай, и почему они сразу не рассказали родителям о произошедшем, не известно.

UPD: в 14.07 7 января региональное управление следственного комитета сообщило, что специалисты начали доследственную проверку по факту гибели девочки.