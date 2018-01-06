В Тотьме стартовал фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест"

06.01.2018 [Культура]

В Тотьме 6 и 7 января пройдет второй фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест". В программе - "парады" колокольных звонов, "переклички" городских звонниц, праздничные богослужения в трёх храмах города, мероприятия в музеях, домах культуры, Петровской детской художественной школе. 

Организаторы отмечают, что среди  участников фестиваля, помимо вологодских звонарей - музыканты Рязани, Санкт-Петербурга, Пскова, Каргополя и даже гости из-за рубежа: в Тотьму приедут два звонаря из Франции. 

Организаторы мероприятия – администрация Тотемского района и Тотемское музейное объединение.

 

Тэги: колокольный звон
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