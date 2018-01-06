Двое детей получили травмы в ДТП под Вологдой

06.01.2018 [Происшествия]
Двое детей получили травмы в ДТП под Вологдой

11-летняя девочка и 13-летний мальчик получили травмы в ДТП в Вологодском районе. Авария произошла накануне около 13.20.

По предварительной информации областного УМВД, 53-летний водитель "Митсубиси Паджеро", выезжая со стороны архитектурно-этнографического музея "Семенково" в сторону Вологды, не предоставил преимущество движущейся прямо "Ладе Гранта".

В результате столкновения машин травмы получили 11-летняя и 13-летний пассажиры отечественного авто. Они находились на задних пассажирских сидениях, были пристегнуты ремнями безопасности. У детей диагностировано сотрясение головного мозга.

 

Фото областного УМВД
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