Двое детей получили травмы в ДТП под Вологдой
06.01.2018 [Происшествия]
11-летняя девочка и 13-летний мальчик получили травмы в ДТП в Вологодском районе. Авария произошла накануне около 13.20.
По предварительной информации областного УМВД, 53-летний водитель "Митсубиси Паджеро", выезжая со стороны архитектурно-этнографического музея "Семенково" в сторону Вологды, не предоставил преимущество движущейся прямо "Ладе Гранта".
В результате столкновения машин травмы получили 11-летняя и 13-летний пассажиры отечественного авто. Они находились на задних пассажирских сидениях, были пристегнуты ремнями безопасности. У детей диагностировано сотрясение головного мозга.
Фото областного УМВД