Зимняя средневековая деревня открылась в Кремлевском саду Вологды

Живой музей под открытым небом на два дня организовали в Кремлевском саду Вологды представители клубов исторической реконструкции из Москвы, Мурома и Кириллова. Древнерусские воины и викинги разбили лагерь, на нескольких площадках организовали игры и развлечения, точно воссоздали элементы быта и обычаи. «Богатыри Деда Мороза» будут радовать вологжан 5 и 6 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

В центральной части парка расположился самый крупный лагерь столичного клуба «Серебряный волк». Ребята и девушки занимаются реконструкцией дружины Ярослава Мудрого, правившего в Новгороде в начале 11 столетия.

«Через реконструкцию костюмов, вооружения, доспехов мы рассказываем о том, как это выглядело тысячу лет назад. Историю нужно знать, так как это позволит в современной жизни избежать множества ошибок, совершенных в прошлом», - рассказал представитель клуба «Серебряный волк» из Москвы Кирилл Меньшиков.

Гостей лагеря познакомили с обмундированием и оружием богатырей, показали, как они воевали в древности. Также участники клуба воссоздали бытовую сторону жизни: продемонстрировали сшитую одежду из натуральных тканей и меха, организовали «полевую» кухню. В 30-литровом котле женщины сварили сбитень по древнерусскому рецепту, которым угощали всех желающих. Тут же гости погрелись у костра. Большой праздник вологжанам и туристам подарили городские власти в рамках масштабного проекта «Рождественская сказка в Вологде». Участники исторических клубов стали «Богатырями Деда Мороза».

Выковать оберег – символ ветра – предложили реконструкторы из кирилловского клуба «Сугорье». Меха, молот и наковальня, тлеющие угли привлекли участников исторического действа.

Зимняя средневековая деревня – это часть масштабного проекта «Рождественская сказка в Вологде». Стартовали гуляния 30 декабря вместе с российскими Дедом Морозом и Снегурочкой. До 7 января для вологжан и гостей города будут проходить ежедневные концертные вечерние программы на площади Революции. Все праздничные точки размещены на интерактивной карте.