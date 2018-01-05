В Вологде спасли провалившегося под лед школьника и помогавшего ему мужчину

05.01.2018 [Происшествия]

Накануне около 10 часов утра на реке Вологде возле моста 800-летия под лед провалился 10-летний мальчик. 24-летний молодой человек, который увидел происходящее, бросился ему на помощь, но тоже оказался в воде.

Очевидцы сообщили о ЧП в полицию, на место прибыли два наряда полиции, находившиеся неподалеку.

- Прибыв на место происшествия в течение двух минут, патрульные увидели тонущего мужчину и ребенка. Инспектор ППС старший прапорщик полиции Иван Лапшин совместно с сотрудником МЧС, который находился в гидрокостюме, вытащили из полыньи ребенка.  Полицейские Евгений Дудоров, Алексей Шавшин и Алексей Баданин во взаимодействии с сотрудниками МЧС при помощи специального троса вытащили на берег и мужчину, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

До приезда бригады скорой помощи полицейский укрыл мальчика бушлатом и поместил его в салон служебного автомобиля, чтобы дать ребенку согреться.

Как установили полицейские, мальчик шел на занятия в спортивный комплекс. Решив сократить путь, он пошел по льду под мостом 800-летия, но провалился в воду.

Тэги: провалился, ЧП, лед, омощь
Фото областного УМВД
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