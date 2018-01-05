После новогодней пьянки у вологжанина пропали телевизор, три сотовых и планшет

05.01.2018 [Происшествия]

За прошедшие праздничные дни в Вологде совершено пять квартирных краж, три из них раскрыты по горячим следам. По словам заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г. Вологде майора полиции Антона Вовченко, большинство таких преступлений было совершено в результате распития спиртных напитков потерпевших с подозреваемыми.

 
Так, 3 января в полицию с заявлением о краже цифровой техники из своей квартиры обратился 35-летний мужчина.
- Потерпевший пояснил, что, проснувшись утром, обнаружил пропажу телевизора, трех сотовых телефонов и планшета. Общий ущерб составил порядка 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска  «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый вологжанин 1991 г.р. Похищенное имущество было изъято оперативниками по месту жительства подозреваемого. В скором времени будет цифровая техника будет возвращена законному владельцу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
 
4 января в полицию с заявлением о грабеже обратилась 36-летняя вологжанка. Она рассказала, что распивала спиртное в одной из квартир в Заречной части города, куда она пришла вместе со своим знакомым. После пьянки одна из участниц застолья под угрозой ножа похитила у нее 6 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемой, ею оказалась ранее судимая 40-летняя женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Тэги: кража
Фото областного УМВД
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