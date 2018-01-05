В Череповце двое мужчин украли в супермаркете красную икру и коньяк

В Череповце сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 3 января задержали подозреваемых в краже.



Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил из торгового центра на Шекснинском проспекте. Администратор супермаркета рассказал наряду патрулирования, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в торговый зал зашли двое мужчин. Один из приятелей взял с полки две банки красной икры, а другой бутылку коньяка. Мужчины спрятали товар под одежду и попытались пронеси продукты неоплаченными мимо кассовой зоны.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников - 36-летнего и 47-летнего череповчан. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности за мелкое хищение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.