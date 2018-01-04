Череповецкая «Северсталь» проиграла команде «Сочи»

«Северсталь» на выезде провела первый матч 2018 года - соперниками череповецкой команды стал ХК «Сочи». Команды уже встречались в сентябре, тогда "сталевары" выиграли с минимальным счетом.



Победить во второй раз сочинскую команду «Северстали» не удалось. Во втором периоде Дмитрий Лугин сделал дубль и вывел игроков "Сочи" вперед, а в третьей двадцатиминутке еще одну шайбу забил Эрик О'Делл. Череповчанин Александр Бумагин смог отыграть одну шайбу. В попытке спасти матч тренерский штаб «Северстали» поменял вратаря на шестого полевого игрока, чем и воспользовался Шон Коллинз, забив гол уже в пустые ворота. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сочи».

«Матч мы начали не за 6, а за 9 очков. У нас идет борьба за путевку в плей-офф. Играли сегодня только в первом периоде и 2/3 третьего периода. Провалили второй период. Из-за двух грубейших ошибок, из-за двух потерь в средней зоне, две контратаки — два гола. Это был ключевой момент этого матча. Считаю, что «Сочи» хорошо играла в обороне. В атаке у нас большие проблемы. Мы мало забиваем, а уж если и пропускаем по 4, то нам как минимум нужно пропускать одну, а то и ноль. Повторюсь, провалили вторую часть матча, поэтому результат закономерен», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Отставание череповецкой команды от «Спартака» (команды, которая замыкает "кубковую восьмерку") увеличилось с одного до четырех очков. Впереди у «Северстали» домашняя серия матчей, только при удачней игре в ней у череповчан будут шансы на попадание в плей-офф. Следующий матч, против казанского «Ак Барса», состоится 8 января.