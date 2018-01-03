4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде выступит регби-клуб "Берсерк"

4 января на стадионе "Локомотив" в рамках Фестиваля зимних видов спорта выступит регби-клуб "Берсерк".

В 11:30 регбисты (ред. - дети 9-10 лет) покажут характерные для регби приёмы и игровые эпизоды с использованием инвентаря.

- Наши ребята 2007г.р., учащиеся кадетских классов школы №15. Занимаются регби уже второй год и показывают отличные результаты. Так, на соревнованиях, которые состоялись 28 октября 2017 года на стадионе СДЮСШР №3, они обошли команды из Москвы «РК Слава», Петрозаводска «РК Сампо», Вельска «РК Дикие псы» и Шексны и стали победителями первого в истории города открытого первенства Вологды по регби среди юношей. В планах у вологодских регбистов участие в первенстве Вологодской области по «снежному регби» зимой этого года и во Всероссийском турнире по регби среди юношей в Липецке в мае 2018 года, - рассказал руководитель клуба "Берсек" Сергей Бондаренко.

Президент федерации регби Санкт-Петербурга Дмитрий Литвинов, который организовал занятия регби в Вологде, рассказал, что в него может играть далеко не каждый.