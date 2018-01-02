Житель Череповца украл 1 января в супермаркете палку колбасы

02.01.2018 [Происшествия]

В Череповце вечером 1 января сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего мужчину, укравшего в супермаркете палку колбасы.

Инцидент произошел во время патрулирования Зареченского района. Сотрудники Росгвардии получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из супермаркетов на улице Архангельской и направились к месту происшествия. Подъезжая к магазину, они увидели, как по улице бежит мужчина, которого пытается догнать работник торговой точки. Бойцы вневедомственной охраны остановили убегавшего злоумышленника. Похищенный товар - палку колбасы - мужчина выбросил при попытке скрыться.

- Администратор магазина рассказал, что камеры видеонаблюдения в торговом зале зафиксировали факт хищения колбасных изделий. Нарушитель спрятал товар под куртку и попытался покинуть кассовую зону. Когда работники магазина предложили гражданину оплатить товар, мужчина выбежал из супермаркета. Администратор торговой точки нажал тревожную кнопку и бросился в погоню, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Череповчанина доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.161 УК РФ «Грабеж».

Тэги: грабеж
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