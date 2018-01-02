В Вытегорском районе водитель, сбивший насмерть пешехода, скрылся с места ДТП

02.01.2018 [Происшествия]

2 января около 4 часов ночи в Вытегорском районе в поселке Девятины на улице Архангельский тракт сбили двух пешеходов, один из них погиб.

По предварительным данным областного УМВД, неустановленный водитель "Киа Оптима" сбил 44-летнего мужчину 1973 г.р. и 38-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП мужчина в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение, женщина погибла.

- В результате поисковых мероприятий автомобиль с повреждениями был найден в поселке Депо Вытегорского района, - сообщает областное УМВД.

Виновника аварии ищут.

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