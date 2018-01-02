В Грязовецком районе погибла водитель "Вольво S40", нарушившая правила обгона

1 января в Грязовецком районе около 18:40 на 386 км автодороги Москва-Архангельск в столкновении двух автомобилей погибла 54-летняя жительница Московской области.

По предварительной версии областного УМВД, женщина ехала на внедорожнике "Вольво S40" в сторону Вологды и в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен» выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Санг Йонг" под управлением 64-летнего жителя Санкт-Петенрбурга.

В результате ДТП водитель внедорожника получила смертельную травму. Обстоятельства ДТП устанавливаются.