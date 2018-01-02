В Грязовецком районе погибла водитель "Вольво S40", нарушившая правила обгона

02.01.2018 [Происшествия]
В Грязовецком районе погибла водитель "Вольво S40", нарушившая правила обгона

1 января в Грязовецком районе около 18:40 на 386 км автодороги Москва-Архангельск в столкновении двух автомобилей погибла 54-летняя жительница Московской области.

По предварительной версии областного УМВД, женщина ехала на внедорожнике "Вольво S40" в сторону Вологды и в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен» выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Санг Йонг" под управлением 64-летнего жителя Санкт-Петенрбурга.

В результате ДТП водитель внедорожника получила смертельную травму. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, обгон, выезд на встречку
Фото областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кадровые перестановки ожидают администрацию Вологды в ближайшее время
Руководство "Северного кредита" в конце декабря незаконно вывело из банка активы
Власти Вологды продали «Красные казармы» и недостроенное культпросветучилище на улице Конева
3 миллиарда рублей для «Магистрали»
Владимира Старцева приговорили к 5 годам колонии общего режима
«Северный кредит» отключил банкоматы: у банка закончились наличные
Владельцы карт «Забота» банка «Северный кредит» могут перевыпустить их в «Сбербанке»
Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области
Любовь с особой жестокостью. Наталья и Галина
В Череповце под видом физкультурно-оздоровительного комплекса работали секс-притоны
02.01.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе погибла водитель "Вольво S40", нарушившая правила обгона

800
0
02.01.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе водитель, сбивший насмерть пешехода, скрылся с места ДТП

861
0
30.12.2017 [Общество]

Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области

2692
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца украл 1 января в супермаркете палку колбасы
В Вытегорском районе водитель, сбивший насмерть пешехода, скрылся с места ДТП
В Грязовецком районе погибла водитель "Вольво S40", нарушившая правила обгона
Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области
В Грязовецком районе микроавтобус с пассажирами врезался в КамАЗ
Серебро и три бронзы заработали череповецкие конькобежцы на чемпионате России
Дед Мороз из Великого Устюга и рэпер Doni записали новогоднюю песню
 
30.12.2017 [Общество]

Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области

2692
0
02.01.2018 [БлогоVO]

В народе смута

362
0
02.01.2018 [Обзор Прессы]

Тайна игры

102
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика