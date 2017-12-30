Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области

Евгения Сибирцева

NewsVo сделал обзор самых курьезных событий и преступлений 2017 года в Вологодской области.

Второй год подряд совершать кражи вологжанам помогают носки. Если помните, в прошлом году студент ВоГУ похитил из магазина сотовый телефон, вооружившись носками (их он натянул на руки) и трусами (нижнее белье было водружено на голову). В январе 2017 года носок стал случайной "жертвой" кражи в Вологде, которая произошла прямо в новогоднюю ночь. Два жителя Ярославской области приехали в Вологду на заработки, поселились в одном из общежитий, а перед Новым годом получили 70 тысяч рублей зарплаты. Скромно потратив на Новый год 5 тысяч рублей, остальное они надежно спрятали - в носок и под подушку. Каков же было их удивление 1 января, когда проснувшись, они не обнаружили ни денег, ни носка. "Никому не рассказывали о тайнике," - заверили пострадавшие полицию. А ларчик просто открывался: какой Новый год в общежитии без соседей! Среди них была умудренная советским опытом хранения "деревянных" 62-летняя бабуля. Новый год у нее явно удался. Правда, вычислили смышленную пенсионерку быстро.

В декабре носки помогли 34-летнему вологжанину украсть в супермаркете "Макси" на улице Мира красную рыбу, послужив упаковкой для деликатеса. Носки, к слову, в том же супермаркете были похищены.

Судя по криминальным сводкам, россияне любят воровать у соседей. Курьезная детективная история произошла в феврале в Чагодощенском районе. Житель поселка Сазоново зашел в квартиру соседа, пока тот был на работе, забрал там 6 тысяч рублей и продукты и поспешил с награбленным к себе домой. Непотраченную часть денег мужик поспешно... сжег в печи, когда увидел подъезжающих к дому полицейских. Однако его "выдали" пакетики чая "Принцесса Нури", которые сыпались из кучи награбленного, когда он спешил к себе домой. Но и это еще не все. Следов взлома на двери потерпевшего полицейские не обнаружили, а когда спросили соседа, как он туда проник, тот сказал, что ключ от его квартиры подошел к скважине замка потерпевшего. Стражи порядка проверили: действительно, подходят.

У жителя Вологды ограбление тоже сначала складывалось удачно: пластиковый стаканчиком из-под кофе. которым он угрожал сотруднику микрофинансовой организации на улице Батюшкова, тот принял за гранату. Позже выяснилось, что из денег, который он похитил, настоящими были только 4000 рублей, а две пачки оказались муляжем. Облом года. Но со стаканчиком вышло удачно.

Вор из Череповца хотел ограничиться кражей электроплитки, одежды и еды, однако вмешалось провидение: когда он с награбленным направился к выходу, ему на голову упали иконы. Знак свыше мужик истолковал по-своему: забрал с собой, чтобы перепродать.

У жителя Череповца экскаватор смял занесенный снегом ВАЗ во время уборки снега. В принципе, мужик ее и так утилизировать собирался, но ждал весны, когда снег растает. Избавиться от машины раньше он не успел: снег, по традиции, выпал неожиданно, и старую машину засыпало им еще при первых снегопадах.

А в марте череповецким спасателям пришлось откапывать застрявшего в сугробе мальчика. Хорошо, что не стали ждать, пока снег растает.

Очень много творческих людей в области тратят свою жизнь не на то. Например, 24-летний череповчанин, который весьма неплохо рисует, обворовывал дома в Верховажье. В каждом случае талантливый злоумышленник оставлял на дверях или стене рисунок – череп с паутиной. Теперь, поди, сидит, а мог бы художником стать.

Еще один талантливый череповчанин пытался доставить в шекснинскую колонию сотовые телефоны с помощью... квадрокоптера. К делу подошел старательно: рассчитал оптимальное место взлета и даже сконструировал специальные парашюты, с помощью которых хотел сбросить запрещенную «посылку». В СССР такого с радостью прибрали бы к рукам в каком-нибудь конструкторском бюро. А сейчас легче заработать, нарушая закон.

А недавно "постояльцы" вологодского следственного изолятора № 2 остались без каши и сотовых телефонов благодаря бдительным сотрудникам УФСИН (им, правда, кто-то "слил" информацию об интересной посылке). Мобильники были мастерски упакованы в фабричные банки с гречневой кашей.

Вологодская ГИБДД тоже бдит. Весной прислали штраф жителю Вологды за превышение скорости:

-То, что машина двигалась задом наперёд, будучи погруженной на эвакуатор, наших правоохранителей не удивило, - написал хозяин авто.

О том, почему машина стояла во дворе школы № 1 с углубленным изучением английского языка, вологжанин умалчивает. Впрочем, скорость 95 км/ч в зафиксированном положении на эвакуаторе от этого не менее удивительны.

В мае в Череповце на ипподроме в калитке конюшни застряла лошадь. Без помощи спасателей не обошлось:

Для пьяного вологжанина, который 12 июня, в День России, патриотично застрял в детской карусели, тоже пришлось вызывать спасателей. Судя по фото, операция по его освобождению заняла больше времени, чем вызволение лошади.

Не пить у нас в стране в принципе нельзя. В Череповце мужик пришел в на рождественский карнавал в ночной клуб в маске с прорезями для глаз, однако охранники не признали ее карнавальным костюмом. А уж когда череповчанин стал призывать посетителей клуба не пить, его сразу же отправили в психлечебницу.

В мае какие-то мужики ехали по трассе в Вологодской области - а там... верблюд.

В это же время "звездой" соцсетей в Вологде стал козел. Полтора часа выстоял на холодильной камере в торговом павильоне на улице Ленинградской.

87-летний пенсионер из Кичменгско-Городецкого района явно брал мастер-классы у финансистов в областном правительстве: пропажу бензина он заметил, только когда исчезло 170 литров. До этого времени он думал. что топливо испаряется - так он пояснил полицейским.

В Чагоде при ремонте дорожного покрытия КамАЗ, гружённый асфальтом, провалился под землю. Оказалось, под землей когда-то был пожарный водоем, о котором, по традиции, никто не знал.

Жители Прилук в Вологде очень удивились, когда после их просьб установить остановочный павильон вместо демонированного киоска с остановкой им поставили... навес для мусорных баков. Под ним еще асфальт разваливается, но зачем ремонтировать, когда можно поставить прямо так. Кстати, поделитесь, кто живет в Прилуках, этот шедевр городской инфраструктуры все еще украшает ваш район? А асфальт под ним как, не провалился еще?