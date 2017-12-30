В Грязовецком районе микроавтобус с пассажирами врезался в КамАЗ

Сегодня около полуночи на 433 км автодороги Москва-Архангельск в Грязовецком районе четверо человек пострадали в столкновении микроавтобуса с КамАЗом

По предварительной версии областного УМВД, водитель микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", ехавший в сторону Москвы, совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем КамАЗ с прицепом. В автобусе ехали 20 пассажиров.

В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: мужчины 1968 и 1971 г.р., женщины 1966 и 1973 г.р.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.