Серебро и три бронзы заработали череповецкие конькобежцы на чемпионате России

С 25 по 28 декабря в Московской области проходил Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Евгения Лаленкова, Артём Кузнецов и Роман Москвинов.



Самой успешной среди вологодских спортсменов стала Евгения Лаленков - на её счету бронза на дистанциях 3000 и 1500 метров, а так же серебро в Масс-старте. Ещё одну бронзу в копилку вологодских спортсменов принес Артём Кузнецов, который стал третьим на дистанции 500 метров.



По итогам соревнований были объявлены составы сборной России на Чемпионат Европы, который пройдет в Коломне 5-7 января, в этот список вошел Артём Кузнецов. Кроме того, объявлен состав сборной а так же на этап Кубка мира, который пройдет в немецком Эрфурте 19-21 января: туда поедут и Артём Кузнецов, и Евгения Лаленкова.