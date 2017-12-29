Дед Мороз из Великого Устюга и рэпер Doni записали новогоднюю песню

Российский Дед Мороз и рэпер Doni записали новогоднюю песню. Артист лейбла Black Star Doni приехал в Великий Устюг в вотчину зимнего волшебника и стал официальным помощником по добрым делам.

- В рамках совместной благотворительной акции помощи детям и их мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, они подготовили большое количество новогодних подарков! Doni несколько дней гостил в резиденции Деда Мороза, поздравлял всех с наступающим Новым годом и сам получил заветный подарок - эксклюзивный золотой микрофон от легендарного российского бренда “Октава”, - сообщает пресс-служба зимнего волшебника.

Дед Мороз и Doni совместно записали песню, а на территории вотчины состоялась съемка новогоднего поздравления для всей страны – клипа для песни «Поверь в мечту».