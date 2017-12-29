Покататься в санях, на лошадях и на ватрушках можно будет на Фестивале зимних видов спорта в Вологде

29.12.2017 [Общество]

4 января в час дня вологжане и гости города смогут познакомиться с вороным Викондом, тёмно-гнедым Хризолитом, тёмно-гнедой Ривьер-Платой и другими лошадьми конно спортивного клуба "Виват".

- Сначала гости фестиваля увидят показательные выступления от спортсменов клуба (14-18 лет), в том числе по конкуру (ред. - путь с препятствиями). А потом мы устроим эстафеты и проведём игру "Спехни с лошади соперника". Все желающие смогут покататься в санях, на лошадях и на ватрушках,- рассказала председатель конно спортивного клуба "Виват" Галина Соболева.

Конно спортивный клуб "Виват" станет частью большого зимнего праздника, который 4 января пройдёт на стадионе "Локомотив".

Тэги: новый год
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