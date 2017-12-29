Покататься в санях, на лошадях и на ватрушках можно будет на Фестивале зимних видов спорта в Вологде

4 января в час дня вологжане и гости города смогут познакомиться с вороным Викондом, тёмно-гнедым Хризолитом, тёмно-гнедой Ривьер-Платой и другими лошадьми конно спортивного клуба "Виват".

- Сначала гости фестиваля увидят показательные выступления от спортсменов клуба (14-18 лет), в том числе по конкуру (ред. - путь с препятствиями). А потом мы устроим эстафеты и проведём игру "Спехни с лошади соперника". Все желающие смогут покататься в санях, на лошадях и на ватрушках,- рассказала председатель конно спортивного клуба "Виват" Галина Соболева.