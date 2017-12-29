Неравнодушные вологжане собрали миллион рублей на лечение спасателя из Сокола

1,8 млн рублей собрано на лечение сотрудника МЧС Игоря Костягина из Сокола. Из них миллион рублей нужны на лечение в немецкой клинике.

Напомним, 27-летний молодой человек заболел клещевым энцефалитом. Болезнь прогрессировала, он перестал ходить, и сейчас прикован к постели. Родственники говорят, что от пациента отказались все российские клиники, а местные врачи даже не отслеживают его состояние. Есть надежда на выздоровление после лечения в немецкой клинике, но оно платное.

- Немецкие врачи говорят, что у них есть богатый опыт лечения такого заболевания, как у моего мужа. Они обещают в кратчайшие сроки провести всю необходимую терапию, которая необходима на данный момент. Кроме того, нужно будет пройти курс реабилитации, - рассказала Newsvo жена Игоря Наталья Костягина.

На реабилитацию тоже нужны деньги. Кроме того, сейчас встал вопрос о перелете – по оценкам специалистов, он может стоить около 350 тысяч рублей только в одну сторону.

- На данный момент собрано 1 млн 800 тысяч, но 1, 5 млн рублей мы уже положили на счет в евро, осталось у нас около 300 тысяч. Нужны деньги на проезд и реабилитацию, - говорит Наталья.

Реквизиты счетов, на которые принимаются пожертвования, размещены в группе помощи Игорю в соцсети.