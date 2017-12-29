В Вологде сгорел вовремя не снесенный расселенный дом на Зосимовской, 39А

В Вологде накануне днем загорелся расселенный аварийный дом на Зосимовской, 39А.

Как рассказали Newsvo в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании в рубленном деревянном доме поступил в 14.45, через три минуты пожарные уже были на месте. Загорелась одна из комнат площадью 20 квадратных метров. От огня пострадала ее внутренняя отделка, к 15.19 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

Дом был построен в 1926 году, признан аварийным в декабре 2010 года. Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», до 1 октября 2017 года городские власти должны были его снести. В областном УМЧС отмечают, что дом расселили в сентябре 2017 года.