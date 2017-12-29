Любовь с особой жестокостью. Наталья и Галина

Наталья Рюмина

Newsvo совместно с фотографом Анастасией Руденко продолжает публиковать истории женщин, которые по разным причинам оказались в местах лишения свободы в Вологде. Все они когда-то выбрали «не тех» мужчин. Кто-то был втянут в наркодиллерские цепочки, кому-то пришлось защищаться от своих мужей с помощью ножа, кто-то стал участником ОПГ. Авторы проекта ни в коем случае не судят героинь. Цель проекта - показать, к чему могут привести «нездоровые» отношения, где присутствует, в том числе, моральное и физическое насилие.

Наталья

«Покойнику документы не нужны». Это была одна из последних фраз мужа Натальи.

«Он был меня младше на 10 лет. Работал в такси, я в ресторане поваром. Мы сразу стали жить не очень хорошо. Постоянно были скандалы. Он был очень ревнивый, вплоть до того, что брал распечатки моих звонков, проверял мои трусы. Муж разбил все телефоны, чтобы я никуда не звонила. Он рвал мои вещи. Раз в месяц я стабильно вызывала полицию, чтобы его утихомирить», - рассказывает Наталья.

Она сидит за умышленное убийство в ИК-2 в Вологодском районе, известной как Паприха. Женщина утверждает, что мужа убивать не хотела, говорит, так вышло случайно.

«Это был день ВДВ, 2 августа. Он приехал с дачи, случился очередной скандал. А я устала от скандалов. Сказала, что подаю документы на развод. На что он ответил: «Покойнику документы не нужны». И начал меня бить. Бил по ногам, головой своей бил по лицу. Я думала только о том, что он меня убьет, добьет и все. При этом он был практически трезвый. Разбил мне лицо, потом второй раз ударил в то же место».

Все происходило на кухне.

«Я резала колбасу, поэтому у меня и оказался нож в руке. Он пошел на меня, чтобы ударить. Подошел близко-близко. Лезвие ножа в это время было выставлено вперед. Я даже не поняла, что ткнула его ножом. Он отошел и ушел в комнату. Он умер от ножевого ранения. Видимо, когда он подошел слишком близко, я не заметила, как он напоролся на нож».

Психолог Елена Соколова:

- Женщины реже убивают мужей. Если мужчины применяют силу к женщине из-за неуверенности в себе, боятся ее потерять. То женщины часто идут на преступление на фоне обиды. Даже из жалости они не могут уйти от этого мужчины. У таких женщин обычно в детстве была потеряна привязанность с родителями. Так же они ведут себя по отношению к своим детям, теряя к ним привязанность. В итоге ищут другую связь. Находят ее в мужчине, каким бы он не был. Также у многих убийц не было родительских примеров отношений, или пример был не очень хорошим – отец бил мать. То есть женщины продолжали нездоровые отношения, потому что считали, что это норма. Но конечно, все индивидуально.

Наталья пыталась оспорить обвинение, но следователи учли то обстоятельство, что профессия женщины – повар, из чего сделали вывод, что Наталья знала, как обращаться с ножом.

«Я пыталась доказать, что сижу не по своей статье, однако мне везде отказали. Сказали – есть труп, есть ты, есть нож. 15 судов я прошла, чтобы доказать, что убила я его не специально. Но все безрезультатно», - говорит женщина.

Приговор - 6 лет колонии общего режима.

Наталья искала сильного человека, не хотела слабого. Но все повернулось так, что его сила была направлена против нее:

«Я все ему прощала, страшно любила. Когда он начинал ревновать, у него даже глаза становились черными-черными. Женщина, наверно, должна позволять себя любить, а у нас наоборот было. Но я до сих пор его люблю. Если бы не этот нож, оказавшийся у меня в руке, до сих пор была бы с ним. Хотя исход, видимо, был предопределен. Помню, бабка в Великом Устюге одна мне сказала – «Будешь с ним до конца». Но я не думала, что до такого конца».

Наталья прекрасно поет, хорошо готовит и все еще надеется, что ее срок сократят, ведь, по ее словам, не собиралась убивать.

Психолог Елена Соколова:

- Конечно, каждая история индивидуальная. Но стоит помнить, что все проблемы идут из детства. Например, в практике у меня был такой случай. Женщина сидела второй раз за наркотики. Оказалось, что она старшая в семье. И первая ее проблема – это рождение ее сестры. После появления младшего ребенка как бы она ни старалась привлечь внимание родителей, ее не замечали, наказывали за любой проступок. Сформировалась точка зрения, что она плохая, она и вела себя соответственно. В итоге попала в места лишения свободы.После того, как она освободилась, у нее были планы, она получила образование. Но родители, в частности, отец, говорили ей, что ничего не получится, что она никому не нужна, все положительные установки женщины обрубались на корню. Тогда она стала искать того, кто бы в нее поверил. И нашла. Мужчину, который увлекается наркотиками. В итоге снова тюрьма. Второй раз мы стали работать уже с ее семьей. Объясняли ей как лучше себя вести с родителями. В итоге сейчас она вышла замуж, мужчина не наркозависимый. С родителями отношения хорошие. Проблема часто в том, что дети не могут найти контакта с родителями. Потом дети вырастают, не могут найти общий язык со своими детьми. В итоге психологические проблемы, которые выливаются в нелюбовь к себе, ненормированное поведение и непонимание, какими должны быть нормальные отношения».

Галина

Муж Галины скончался от трех ударов ножом в сердце.

«Мне дали 8 лет. Я писала апелляцию, ведь были доказаны его противоправные действия».

Вместе с мужем они прожили 11 лет в городе Заполярный Мурманской области.

«Он меня любил. Был порядочным человеком. А потом у меня случился микроинсульт, во время него я сломала руку при падении. Рука очень сильно болела. Помню пришли с кладбища, поминали сидели знакомого. Он ворвался в квартиру, мы поругались. Он редко выпивал, никогда на меня руку не поднимал. А тут ударил меня. Я хотела его спать уложить. Но вместо того, чтобы лечь спать, он стал пинаться ногами. Пнул меня прямо по перелому. Это было ужасно больно», - рассказывает Галина.

Было больно, а муж все не успокаивался.

«Я ножом до этого бельевую веревку обрезала, поэтому он и оказался в комнате на тумбочке. Я схватила нож и ударила им. Ударила три раза. Боль в руке еще больше заставила, видимо, меня защищаться. Я сама побежала по соседям, чтобы вызвать скорую, полицию».

Он был младше Галины на 9 лет, постоянно ревновал.

«И все я виновата, виновата, виновата. Он должен был быть первый во всем и везде. Но несмотря на эти недостатки, он очень хорошо помогал, помогал всей нашей семье. Я просила прощения у родственников за то, что я сделала, они не простили, да и я себя не простила. Мне кажется, если бы перелома у меня в тот момент не было, он бы руки на меня не поднял».

Психолог Елена Соколова:

- Те, кто убивали своих мужей или сожителей, очень разные. Но корень проблем, опять же, находится в детско-родительских отношениях. Приведу пример. Девочку воспитывала мама, отец военнослужащий очень рано умер, погиб. Мама в те далекие времена работала на заводе, ее фото висело на доске почета, такой очень авторитарный человек. Девочку держала в определенных рамках, контролировала. Потом девочка стала встречаться с молодыми людьми и вышла замуж. Маму не устроил ее выбор. И все, что бы она ни делала, ее не устраивало. Это проблема мамы, потому что у мамы своя жизнь была не устроена. А отражение получилось на этой девочке. Первый брак мама разрушила даже после того как родился ребенок. Мама все сделала для того, чтобы муж исчез из жизни дочки, чтобы дочь была одинока. Первое ее преступление было не связано с убийством. А следующее преступление - это причинение тяжкого вреда здоровью. Когда мы стали разбираться в ситуации, она рассказала, что познакомилась с мужчиной. Он оберегал ее всячески. Они прожили с ним долго. Она работала, он работал. Однажды она пришла с работы раньше. И как в анекдоте - все разрушилось. Она не была в алкогольном опьянении, не кричала, не ругалась. Она попросила ту женщину, которая была с мужем, очень вежливо выйти. Она достала продукты и задала вопрос: «Почему?». На что муж ей ответил, что она не привлекательная, не красивая. Женщина просто ткнула его ножом. Сама потом вызвала скорую. Но корень этого поступка в ее отношениях с матерью. Она не устраивала мать, а в тот момент не устроила мужа.