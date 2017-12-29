В Сокольском районе оштрафовали прораба «ЕвроСтроя», на стройке которого пострадал каменщик

В Сокольском районе суд оштрафовал прораба фирмы «ЕвроСтрой», на стройке под руководством которого пострадал каменщик.

Напомним, фирма занималась возведением дома для переселенцев в Кадникове на улице Политической. На этой стройке каменщик, работавший там неофициально, упал в чердачный проем и получил серьезные травмы.

По версии следствия, с июля 2016 года 43-летний обвиняемый, являясь производителем работ (прорабом) в ООО «ЕвроСтрой», нес ответственность за соблюдение строительных норм и правил и безопасных условий труда, руководил строительными работами при возведении многоквартирного жилого дома.

- К выполнению работ на объекте в качестве каменщика без заключения трудового договора обвиняемым был привлечен 43-летний мужчина. 24.03.2017 около 09 часов 30 минут он выполнял работы по кладке внутренней стены на техническом этаже (чердаке) дома. Другими работниками строительной бригады при помощи стрелового полноповоротного гусеничного крана осуществлялась погрузка бетонных блоков в районе чердачного перекрытия второго подъезда. При этом каменщик, находясь на пути движения груза, с целью избежать столкновения с ним, отошел в сторону и упал в незавершенный чердачный проем технического этажа, расположенный на высоте 8 м, на лестничный марш 2 этажа на высоте 2,8 м, получив множественные телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи пришли к выводу, что причинами произошедшего явились нарушения строительных норм и правил, допущенные прорабом. Так, на стройке не было предусмотренных проектом ограждений проемов, страховочных привязей. К работе был допущен сотрудник, не имеющий профессиональной подготовки и надлежащего обучения по охране труда. Контроль за безопасными условиями труда в целом оценили как неудовлетворительный.