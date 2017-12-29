В Тарногском городке пьяный мужчина 13 раз ударил ножом другого посетителя кафе

В Тарногском городке завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в одном из кафе районного центра. Инцидент произошел в ночь на 30 сентября 2017 года.

По версии следствия, пьяный 20-летний житель Архангельской области уснул за столом. Около 3 часов ночи другой посетитель, по просьбе сотрудников кафе, пришел его разбудить и сказать, что заведение закрывается.

- Используя это малозначительное обстоятельство в качестве повода, обвиняемый достал имеющийся у него при себе хозяйственный нож и на глазах посетителей и работников ресторана нанес им потерпевшему не менее 13 ударов в область груди и тела, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Потерпевшему удалось выбить нож у обвиняемого из руки. Вмешались очевидцы, и в итоге пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.