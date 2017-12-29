В Череповце планируют построить трубопрофильный завод за 1,6 млрд рублей

В Череповце на территории индустриального парка планируют построить трубопрофильный завод. Он займет площадь порядка 2,2 гектара, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

«Завод будет производить тонкостенные трубы малого и среднего диаметра, толстостенные трубы большого диаметра. Также здесь будут изготавливаться элементы и комплектующие для емкостей и сосудов», — рассказала гендиректор инвестагентства «Череповец» Оксана Андреева.

Объем инвестиций составит порядка одного миллиарда и 600 миллионов рублей. Срок выхода на проектную мощность — четвертый квартал 2019 года. Новый завод предполагает создание 117 рабочих мест.

- Проанализировав рынок, мы видим, что сейчас в стране производится порядка 10 миллионов тонн труб большого диаметра с прогнозом до 11 миллионов тонн, — рассказал директор ООО «Проммаркет» Сергей Розов. — Профильные заводы в Выксе или Колпино работают с большими диаметрами и в больших объемах, запросы на 300 или 1000 тонн для них слишком маленькие. Мы готовы развиваться, в том числе и под запланированные городские проекты, можем оказать помощь в строительстве моста по опорам и осям, по нестандартным металлоконструкциям.

За первые семь лет работы завода предполагается поступление в местный бюджет 14,4 миллиона рублей налогов, в региональный — миллиарда рублей, в федеральный — 158 миллионов.

Накануне члены инвестиционного совета «Череповца» одобрили проект единогласно.