Руководство "Северного кредита" в конце декабря незаконно вывело из банка активы

Центральный банк России с 29 декабря отозвал у "Северного кредита" лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в соответствующем приказе ЦБ.

Свое решение Центробанк объясняет тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

- В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки АО КБ «Северный Кредит» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала), - сообщает пресс-служба Центробанка.

Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Регулирующий орган пришел к выводу, что именно недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения.

- Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба.

Кроме того, АО КБ «Северный Кредит» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк России неоднократно применял в отношении АО КБ «Северный Кредит» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В банке назначена временная администрация, она будет работать до тех пор, пока не назначат либо конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО КБ «Северный Кредит» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, - сообщает ЦБ.

Напомним, проблемы со снятием наличных с карт у клиентов банка начались на прошлой неделе. Сначала вологжане могли снять не более 15 тысяч рублей, потом – не более 5 тысяч. Проблемы администрация кредитной организации сначала объясняла "техническими проблемами", потом - "недобросовестными действиями новых акционеров банка". В выходные и в начале этой недели к банкоматам выстраивались длинные очереди клиентов, среди них много пожилых людей, которые не успели обналичить полученные пенсии. Вчера "Северный кредит" объявил, что у него закончились наличные, и отключил сеть банкоматов.

29 декабря 2017 года, с 10 до 11 часов, для вкладчиков будет открыта «горячая линия» в прокуратуре области. По телефону 8(8172)72-23-26 можно задать вопросы, касающиеся разъяснений действующего законодательства, сообщить о возможных нарушениях со стороны указанной банковской организации.

Одновременно прокуратура области информирует, что с обращениями по вопросам:

- нарушения прав потребителей граждане вправе обращаться в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области (г. Вологда, ул. Яшина, д.1а);

- нарушения банковского законодательства – в Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (г. Вологда, ул. Предтеченская, д.5);

- получения пенсий в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области (г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15а);

- выплаты социальных пособий в Департаменте социальной защиты населения Вологодской области (г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9).

В случае бездействия вышеуказанных органов также можно обращаться с заявлениями в прокуратуру города Вологды (г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60) или прокуратуру Вологодской области (г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 17).