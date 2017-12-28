Владимира Старцева пригооврили к 5 годам колонии общего режима

В Москве вынесли приговор бывшему председателю правления вологодского «Клуба деловых людей» Владимиру Старцеву. Вердикт - 5 лет колонии общего режима.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего генерального директора ООО ПИИ Облстройпроект Владимира Старцева и 47-летней сотрудницы ФГУП «Канал имени Москвы» Анжелики Горобец был вынесен сегодня, 28 декабря. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Напомним,в 2014 году в Москве было заведено уголовное дело по поводу хищений во время реконструкции части объектов Канала имени Москвы. В октябре решением всё того же Мещанского райсуда под стражу во всё то же СИЗО «Матросская тишина» был помещён директор петербуржской компании «Фортэкс» Дмитрий Аршанский (при этом компания была лишь субподрядчиком). Его компания выполняла проектные работы по заказу вологодского института «Облстройпроект», который возглавлял Владимир Старцев. 29 января 2015 года Мещанский районный суд города Москвы поместил его под арест в СИЗО «Матросская тишина».