Владимира Старцева пригооврили к 5 годам колонии общего режима
В Москве вынесли приговор бывшему председателю правления вологодского «Клуба деловых людей» Владимиру Старцеву. Вердикт - 5 лет колонии общего режима.
Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего генерального директора ООО ПИИ Облстройпроект Владимира Старцева и 47-летней сотрудницы ФГУП «Канал имени Москвы» Анжелики Горобец был вынесен сегодня, 28 декабря. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Напомним,в 2014 году в Москве было заведено уголовное дело по поводу хищений во время реконструкции части объектов Канала имени Москвы. В октябре решением всё того же Мещанского райсуда под стражу во всё то же СИЗО «Матросская тишина» был помещён директор петербуржской компании «Фортэкс» Дмитрий Аршанский (при этом компания была лишь субподрядчиком). Его компания выполняла проектные работы по заказу вологодского института «Облстройпроект», который возглавлял Владимир Старцев. 29 января 2015 года Мещанский районный суд города Москвы поместил его под арест в СИЗО «Матросская тишина».
Контракт на производство работ был заключён ещё в 2011 году. Его общая стоимость была равна 690 млн руб. Госзаказчиком был Росморречьфлот, госзастрощиком – ФГУП «Канал имени Москвы», а генпроектировщиком – вологодский институт «Облстройпроект». Как сообщалось ранее, 80% процентов «Облстройпроекта» принадлежали на тот момент сыну заместителя губернатора Виктора Рябишина Дмитрию (позже он стал единственным учредителем фирмы), ещё 20% - Владимиру Старцеву.
Сейчас «Облстройпроект» находится в стадии ликвидации.
Справка
Владимир Брониславович Старцев – вологодский бизнесмен, депутат Вологодской городской Думы в 2003-2014 гг. С 2001-го по 2008-й год работал директором ОАО «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект». Затем возглавил ООО «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект». Председатель правления «Клуба деловых людей» с момента его основания в 2001 году.